В Татарстане девушка устроила смертельное ДТП во время прямой трансляции

Молодая жительница Казани погибла в столкновении с пассажирским автобусом, из салона своей малолитражки ведя прямую трансляцию в соцсети, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД . Телеканал «360» публикует эту запись.

ДТП произошло утром в четверг, 23 марта, в Зеленодольском районе Татарстана, на 10-м километре трассы Казань — Дубьязы.

«Привет! Кто чем занят, кто чем занимается, кто куда едет?» — успела поинтересоваться 22-летняя Ситора Б. у своих подписчиков во «ВКонтакте».

Спустя несколько секунд она отвлеклась на пришедшее сообщение, потеряла управление и вылетела на встречную полосу, прямо под колеса пассажирского автобуса. ПАЗ врезался в бок Daewoo Matiz, от полученных травм девушка скончалась на месте.

Помощь медиков потребовалась водителю автобуса и пяти пассажирам, в том числе семилетнему ребенку — все они были доставлены в Зеленодольскую центральную районную больницу.