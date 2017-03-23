Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Татарстане девушка устроила смертельное ДТП во время прямой трансляции
Фото: скриншот
Молодая жительница Казани погибла в столкновении с пассажирским автобусом, из салона своей малолитражки ведя прямую трансляцию в соцсети, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Телеканал «360» публикует эту запись.
ДТП произошло утром в четверг, 23 марта, в Зеленодольском районе Татарстана, на 10-м километре трассы Казань — Дубьязы.
«Привет! Кто чем занят, кто чем занимается, кто куда едет?» — успела поинтересоваться 22-летняя Ситора Б. у своих подписчиков во «ВКонтакте».
Спустя несколько секунд она отвлеклась на пришедшее сообщение, потеряла управление и вылетела на встречную полосу, прямо под колеса пассажирского автобуса. ПАЗ врезался в бок Daewoo Matiz, от полученных травм девушка скончалась на месте.
Помощь медиков потребовалась водителю автобуса и пяти пассажирам, в том числе семилетнему ребенку — все они были доставлены в Зеленодольскую центральную районную больницу.
Оставить комментарий