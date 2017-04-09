Столкновение поездов в Москве могло произойти из-за перебегающего пути человека

Машинист электрички, который столкнулся с поездом на западе Москвы, по предварительным данным, применил резкое торможение из-за человека, перебегающего железнодорожные пути.

«Железнодорожные пути, по предварительной информации, перебегал человек. Водитель электропоезда, следовавшего в область, чтобы не сбить его, применил экстренное торможение. В это время в него и врезался пассажирский поезд сообщением Москва — Брест», — приводит ТАСС слова собеседника в экстренных службах.

Ранее источник сообщил, что после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве парализовано движение поездов белорусского направления. Пострадали 16 человек.