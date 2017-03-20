«Фонтанка» сообщила о смерти в Сирии представителя частной военной компании

Житель Санкт-Петербурга Александр Сагайдак, скончавшийся в Сирии, похоронен на кронштадтском кладбище. Как стало известно «Фонтанке», 45-летний Александр Сагайдак принимал участие в боевых действиях в Сирии в составе частной военной компании. По предварительным данным, он умер в конце февраля 2017 года. Его тело было переправлено в морг военного госпиталя в Ростове, официальная причина смерти — сердечная недостаточность.

О господине Сагайдаке известно, что в девяностых годах он служил в пограничных войсках России в Таджикистане, принимал участие в боевых действиях. После увольнения в запас в течение многих лет работал в частных службах безопасности. До 2015 года был начальником охраны у муниципального депутата Всеволожска Эдуарда Чирко

В январе 2016 года Александр Сагайдак был задержан полицией за хранение оружия и боеприпасов. Он находился под стражей до лета 2016 года, когда был освобожден под подписку о невыезде, сообщает «Фонтанка».

Напомним, 9 марта Минобороны официально подтвердило гибель 28-го российского военного в Сирии.

До этого в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко «Ъ» сообщили, что в 56-м реанимационном отделении находится начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин . Он был доставлен из Сирии с тяжелыми ранениями, которые, по данным «Ъ», получил в результате подрыва радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками на дороге от авиабазы Тияс в город Хомс.