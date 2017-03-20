Топ-менеджер «Роскосмоса» перед смертью в СИЗО сопротивлялся нападавшим

«По результатам осмотра тела погибшего на основе обнаруженных на теле изменений можно предварительно предположить, что погибший перед смертью пытался оказать сопротивление, однако его сил не хватило», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, предварительно можно говорить о том, что смерть Евдокимова наступила не в результате самостоятельно нанесенных себе увечий, а в следствии насильственных действий третьих лиц.

18 марта стало известно, что сотрудники правоохранительных органов изъяли из камеры СИЗО, где был найден мертвым Евдокимов, орудие убийства — нож, который был направлен на экспертизу.

Тело мужчины с тремя колото-резаными ранениями (одним — в область шеи и двумя — в область сердца) было обнаружено в тот же день около четырех часов утра. По факту смерти Евдокимова было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Тем не менее источники не исключили версию суицида.

Евдокимова арестовали в декабре 2016 года. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (не менее 200 миллионов рублей) с использованием служебного положения в составе организованной группы.