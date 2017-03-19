Американского дипломата выслали из Новой Зеландии за сломанный нос и синяк

Власти Новой Зеландии выслали из страны американского дипломата, сломавшего нос и получившего синяк под глазом после загадочного "криминального происшествия", сообщает газета The Guardian.

Ранним утром 12 марта в пригород Веллинтона, где расположено посольство США, вызвали полицию. Что именно случилось, не сообщается, однако СМИ стало известно, что произошел "криминальный инцидент", к которому как-то причастен дипломат, предположительно, технический атташе Колин Уайт

Сотрудники иностранных посольств обладают дипломатической неприкосновенностью, поэтому никого не задержали. Так как речь шла о серьезном правонарушении, новозеландское министерство иностранных дел попросило американское посольство лишить Уайта иммунитета, но получило отказ. Тогда МИД потребовал, чтобы дипломат покинул страну.

Расследование инцидента продолжается.