Восстановлена картина тюремной смерти бывшего топ-менеджера «Роскосмоса»

Картину тюремной смерти бывшего исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова восстановили следователи. Согласно первым выводам, погибший мог совершить самоубийство. Об этом сообщил Life.

Оперативники узнали от его сокамерников, что Евдокимов «был добродушным, улыбчивым и даже веселым, со всеми всегда находил общий язык». Рядом с его телом криминалисты нашли нож с лезвием. Длина колюще-режущего предмета составила шесть сантиметров, а его рукоятка была толщиной два сантиметра.

У Евдокимова были на теле неглубокие раны, которые в свою очередь подтвердили предположения следователей о суициде. Как правило, инстинкт самосохранения не дает человеку нанести себе глубокую рану.

Судя по глубине ножевых увечий в области сердца, погибший понял, что не сможет убить себя так. Тогда он полоснул себя по горлу и задел сонную артерию. Смерть наступила незамедлительно. Евдокимов скончался в течение 1,5−2 минут.