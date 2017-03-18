Мужчина погиб в ванне, заряжая iPhone

Медики направили в американскую компанию Apple предупреждение о том, что их устройства могут стать причиной смерти. Об этом сообщил Daily Mail.

В качестве примера приводится история 32-летнего Ричарда Булла , который погиб в ванне, положив мобильник себе на грудь. Инцидент произошел в декабре прошлого года на западе Лондона.

Как выяснилось, он прикрепил кабель от зарядки к телефону находясь в ванне, в тот момент часть провода контактировала с водой.

Его жена по имени Таня думала, что ее супруга избили, так как на теле были сильные ожоги.

В направленном предупреждении говорится, что телефон Apple представляет такую же опасность как фен для волос.

Суть запроса медиков в том, чтобы обязать американскую компанию прикреплять специальные надписи с предупреждением о смерти на ее смартфоны.

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