Скончался музыкант Константин Ступин

В Орле умер известный панк-музыкант Константин Ступин. Вокалист группы «Ночная трость» скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщается в аккаунте музыканта в Facebook

Ступин страдал от открытой формы туберкулеза. Ступин написал более 200 песен, самыми известными из них стали «Когда я умер», «Пушистый хвост лисицы» и «Тварь». Музыкант также стал героем популярного интернет-мема «Ты втираешь мне какую-то дичь». В ролике двое мужчин обсуждают бизнес-модель продажи удобрений.