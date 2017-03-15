Истребитель Су-30 ВВС Индии разбился на северо-западе страны

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии разбился на северо-западе страны в штате Раджастхан.

Оба пилота катапультировались, три местных жителя получили травмы, сообщил телеканал NDTV.

По данным телеканала, самолет упал возле авиабазы Бармер в одноименном округе. Согласно полетному заданию, он должен был приземлиться на базе ВВС Уттарлай в этом же штате. Истребитель рухнул на окраину деревни Шивкар Курла, пилоты, успевшие катапультироваться, не пострадали. Травмы получили трое - местный житель, его жена и внук.

На месте происшествия работает комиссия, обстоятельства происшествия выясняются.