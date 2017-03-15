"Победа" намерена подать в суд на волейболиста "Факела" Кимерова

Ранее сообщалось, что диагонального волейбольного клуба "Факел" из Нового Уренгоя Кимерова сняли с авиарейса из-за высокого роста.

"Победа" категорически опровергает распространенную в социальных сетях и СМИ намеренно искаженную информацию о снятии пассажира Александра Кимерова с рейса Самара-Москва 12 марта из-за длинных ног", - говорится в сообщении.

По данным перевозчика, волейболист был снят с рейса DP422 из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета "шоу".

"Пассажир Кимеров заранее оплатил услугу выбора места, забронировав для себя кресло 18D (у прохода самолета, без дополнительного пространства для ног). Это свидетельствует об осведомленности пассажира о возможности выбора особого места, в том числе с увеличенным пространством для ног, а также о его доброй воле занять конкретное место на борту", - заявили в компании.

В "Победе" отметили, что пассажир намеренно нарушил правила авиакомпании и занял чужое место с увеличенным пространством для ног. После многочисленных замечаний со стороны членов экипажа пассажир занял место согласно посадочному талону, демонстративно выставив ноги в проход воздушного судна, добавили в лоукостере.

По данным авиакомпании, волейболист неоднократно оскорблял кабинный экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензии на больший комфорт и внимание, чем у других пассажиров. После того, как Кимеров пообещал после взлета устроить "шоу", совместно с командиром воздушного судна было принято решение отстранить дебошира от рейса.

Инцидент с Кимеровым привел к задержке рейса на 27 минут, что критично для плотного графика полетов лоукостера, подчеркнул перевозчик. "Победа" намерена обратиться в суд и взыскать с Кимерова расходы, понесенные авиакомпанией из-за задержки рейса, подытожили в лоукостере.