Российский физик рассказал о годах рабства в Казахстане

АЛМА-АТА, 17 мар – РИА Новости, Михаил Егорин . Новосибирский физик-ядерщик Юрий Образцов , найденный несколько дней назад в Алма-Ате после побега из многомесячного рабства, рассказал журналистам о том, как оказался в плену, был вынужден ухаживать за коровами и питаться животным кормом, и как при попытке бежать его ловили и избивали.

Десятого марта в одном из торговых центров Алма-Аты внимание сотрудников привлек мужчина, долго сидевший на лавочке в не по погоде легкой и рваной одежде. Отвечая на вопросы работников ТЦ, мужчина рассказал, что сбежал из рабства, где провел несколько лет, но не может уехать домой, так как не имеет ни денег, ни документов.

"Он вообще стеснялся рассказывать свою ситуацию. Говорил, что сейчас за мной должны приехать, я стою, жду вот. В конечном итоге, когда он стал нам доверять, рассказал, что никто за ним не приедет, что он только в Алматы вторые сутки. Вот эту историю, когда он рассказал, тогда мы его, естественно, никуда не отпустили, посадили в машину и стали выяснять", — рассказала одна из помогающих россиянину волонтеров Тамара Полуэктова , в сюжете телеканала КТК.

Через социальные сети волонтеры вышли на родных физика и связались с новосибирскими поисковиками. Выяснилось, что мужчина, работавший на родине ведущим специалистом в Институте лазерной физики, числится пропавшим без вести и был объявлен в федеральный розыск еще три года назад.

В беседе с тележурналистами Образцов рассказал, что оказался в Казахстане проездом, когда направлялся в Ташкент на встречу с друзьями. На вокзале в Алма-Ате неизвестные посадили его в машину и увезли на фермерское хозяйство. Там его три года заставляли ухаживать за коровами, а когда он пытался бежать, то возвращали и избивали.

"Спали там на каких-то койках, шконках, как они говорят. Все довольно примитивно там. Душа там не бывает. Кушали то, что есть, то, что попадается – зерна, злаки какие-то и то, что остается от крупного рогатого скота. Меня избили сильно, разбито ухо было, левое особенно сильно было разбито, слуховой канал сжат, я плохо слышу", — сказал Образцов КТК.

Несколько последних дней Образцов жил дома у алма-атинца Расула Байрамукова, который вместе с другими волонтерами помог ему получить в консульстве документы для возвращения на родину и купил авиабилет в Новосибирск.