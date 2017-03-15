Шеф-редактор Regnum задержан в Москве

В ночь на среду в Москве был задержан гражданин Белоруссии, шеф-редактор аналитической редакции Regnum Юрий Баранчик. Баранчик находится в Дорогомиловском РОВД столицы, передает Regnum.

Как сообщается, начальник дежурной части РУВД отказался допустить к задержанному адвоката информагентства.

Редакция Regnum предполагает, что «задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей, которые с начала декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников Regnum по надуманным обвинениям в «разжигании межнациональной розни», по которым им грозит до 12 лет заключения».

Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Напомним, в декабре в Белоруссии были задержаны три российских автора интернет-СМИ за «проявления экстремизма» в статьях на ресурсах Regnum, «Лента.ру», Eurasia Daily – Дмитрий Алимкин

Позднее посол России обвинил задержанных в Белоруссии авторов российских СМИ во «вбивании клиньев» между Москвой и Минском.