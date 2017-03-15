Ъ узнал, что СК возбудил дело о зарплате главы "Почты России"

Уголовное дело о незаконном начислении зарплаты и премии руководству "Почты России" возбуждено в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи РФ, сообщила в среду газета "Коммерсант".

"Примечательно, что первым и пока единственным фигурантом расследования стал не глава подведомственного Минкомсвязи ФГУПа Дмитрий Страшнов , а высокопоставленный чиновник самого министерства — директор департамента организационного развития Ирина Лаптева, которую заподозрили в превышении должностных полномочий, совершенных, правда, именно в пользу господина Страшнова", — отмечается в публикации.

Как пишет издание, дело возбуждено за превышение должностных полномочий. В обязанности Лаптевой, по информации газеты, входило формирование зарплат и премий сотрудникам Минкомсвязи и подведомственных организаций.

По версии следствия, отмечает газета, она необоснованно отдала указания о выплате Страшнову зарплаты в 2014-2015 годах в размере 46 миллионов рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 миллионов рублей. Таким образом, сообщает "Коммерсант", СКР изменил как требуемую прокуратурой квалификацию предполагаемого преступления, так и сумму причиненного ущерба, оценив его в 128 миллионов рублей.

Отмечается, что в Следственном комитете "Коммерсанту" подтвердили сам факт возбуждения уголовного дела.

Глава "Почты России" Дмитрий Страшнов в конце 2016 года стал фигурантом проверки Генпрокуратуры из-за якобы незаконной премии в размере 95,4 миллиона рублей. Генпрокуратура потребовала возбуждения уголовного дела в отношении Страшнова, но позднее представитель ведомства заявил, что ему может грозить административное наказание.

Помимо этого в феврале прокуратура Москвы направила в СКР материалы в связи с якобы незаконным начислением премий заместителям Страшнова почти на 270 миллионов рублей. В январе также сообщалось, что Генпрокуратура проверяет законность приобретения "Почтой" двух самолетов Ту-204. Но, по мнению Дворковича, нарушений в действиях топ-менеджмента компании нет.