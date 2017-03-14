Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Взрыв прогремел в Варшаве
В Варшаве возле здания министерства иностранных дел взорвался автомобиль. Экстренные службы города эвакуировали 340 человек. Об этом сообщает газета Wyborcza.
Были эвакуированы сотрудники ведомства и работники офиса компании Articom.
По одной из версий, взорвались баллоны с ацетиленом в одном из припаркованных автомобилей. Пострадали два человека, они госпитализированы с травмами различной тяжести. Оба пострадавших находились в момент взрыва в салоне автомобиля.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Russianshowbiz.info
-
Вечерняя Москва
-
Аргументы и Факты