Взрыв прогремел в Варшаве

Были эвакуированы сотрудники ведомства и работники офиса компании Articom.

По одной из версий, взорвались баллоны с ацетиленом в одном из припаркованных автомобилей. Пострадали два человека, они госпитализированы с травмами различной тяжести. Оба пострадавших находились в момент взрыва в салоне автомобиля.