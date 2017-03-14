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Взрыв прогремел в Варшаве

Взрыв прогремел в Варшаве
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В Варшаве возле здания министерства иностранных дел взорвался автомобиль. Экстренные службы города эвакуировали 340 человек. Об этом сообщает газета Wyborcza.
Были эвакуированы сотрудники ведомства и работники офиса компании Articom.
По одной из версий, взорвались баллоны с ацетиленом в одном из припаркованных автомобилей. Пострадали два человека, они госпитализированы с травмами различной тяжести. Оба пострадавших находились в момент взрыва в салоне автомобиля.
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