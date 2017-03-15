Писатель Веллер бросил стакан в ведущего программы «Право голоса»

По данным издания, инцидент произошел во время дискуссии о положении русских, проживающих в странах Балтии. Веллеру якобы не понравилась поддержка Бабаяном мнения о частых нарушениях прав русских в прибалтийских государствах.

По словам очевидца инцидента, правозащитника Дмитрия Линтера, это случилось после его слов «о преследованиях русских в Прибалтике и краже гражданства у огромной части жителей по национальному принципу». «Я говорил, что политика прибалтов в отношении русских - это подлость и расизм. Веллер вначале со мной согласился, но затем, после поддержки моего мнения ведущим ток-шоу Романом Бабаяном, впал в какое-то истеричное состояние и накинулся на Романа», - заявил он.

Линтер уточнил, что в итоге Бабаян отделался мокрым костюмом, а Веллер «покинул студию, ругаясь и проклиная передачу и всех нас».

Программа «Право голоса» выходит ежедневно. Выпуск о положении русских в Прибалтике и об отношениях с Западом в целом будет показан вечером 15 марта.

Веллер стал широко известен благодаря произведениям «Роман воспитания», «Приключения майора Звягина», «Гонец из Пизы», «Легенды Невского проспекта», «Ножик Сережи Довлатова». В 1998 году он представил читателям свое философское видение мироустройства в книге «Все о жизни», посвященной теории энергоэволюционизма.