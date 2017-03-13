Поужинавший на 350 тысяч мужчина обвинил московских официантов в краже

Посетитель одного из ресторанов в центре Москвы обвинил персонал в краже 250 тысяч рублей. Эти деньги мужчина оставил на столе и не обнаружил их, вернувшись с перекура.

По словам потерпевшего, перед кражей он расплатился за ужин, который обошелся ему в 350 тысяч рублей. При этом он не заметил, как выложил на стол все имевшиеся в кошельке банкноты, передает Life.

Затем мужчина вышел на улицу, чтобы покурить. Вернувшись, он не обнаружил деньги на столе, после чего вызвал полицию. Прибывшим стражам порядка он заявил, что оставшиеся купюры могли присвоить официанты, посчитавшие, что он оставил их «на чай».

В свою очередь персонал заведения подтвердил, что мужчина вместе с друзьями действительно поужинал с друзьями на 350 тысяч рублей, однако никаких чаевых им не оставлял. Также сотрудники ресторана заявили, что клиент был сильно пьян и, вероятнее всего, просто не помнит, куда положил оставшиеся средства.

Вместе с тем в ресторане отказались предоставить видеозаписи, сославшись на то, что в помещении не установлены камеры наблюдения.

По факту заявления мужчины ведется проверка.