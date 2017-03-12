В Краснодаре загорелась и взорвалась пассажирская маршрутка

В Краснодаре вечером в воскресенье, 12 марта, загорелся и взорвался пассажирский микроавтобус ПАЗ, который ехал по Ростовскому шоссе. После остановки водитель помог пассажирам эвакуироваться, по счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в краснодарском полицейском главке.

Как уточнили в полиции, причиной ЧП стал взрыв газового баллона. По предварительным данным, в маршрутке произошло короткое замыкание электропроводки. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, выясняются все обстоятельства происшествия.