Главное сейчас
Главные события у вас в почте
На Урале пьяный смотритель забыл на "чертовом колесе" женщину с ребенком
В Верхней Пышме смотритель парка аттракционов забыл женщину и ее трехлетнего сына на колесе обозрения. Посетителям пришлось провести на морозе в кабинках более часа, сообщает портал E1 Екатеринбург.
По словам 29-летней жительницы Среднеуральска Юлии, мужчина, посадивший ее и ребенка на колесо обозрения, не реагировал на сигналы о помощи, а через некоторое время отключил аттракцион и ушел.
Женщина дозвонилась до руководства парка и вызвала милицию и МЧС. Пострадавших спустили на землю спустя 50 минут после звонка в экстренные службы.
Смотритель "чертова колеса" заявил, что забыл про людей, катающихся на аттракционе. По данным журналистов, работник парка развлечений был пьян.
Местные правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.
Оставить комментарий