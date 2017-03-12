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В японском зоопарке слон до смерти забил хоботом смотрителя
В японском зоопарке Adventure World в префектуре Вакаяма слон напал на сотрудника, передает Japan Today.
37-летний гражданин Таиланда мыл индийского слона, когда животное весом в 3,5 тонны с размаху стукнуло его хоботом.
"Животное из-за чего-то разозлилось. Человек упал и ударился о клетку", - рассказал сотрудник полиции.
Мужчина был госпитализирован, но позже умер в больнице.
Инцидент произошел рано утром, до того как зоопарк был открыт для посетителей.
О дальнейшей судьбе слона не сообщается.
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