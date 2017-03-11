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Смертельное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
Легковой автомобиль сбил мужчину на Кутузовском проспекте в столице, передает агентство городских новостей "Москва".
"В районе д. 43 на Кутузовском проспекте водитель автомобиля марки BMW совершил наезд на пешехода - мужчину, 1983 г. рождения, который переходил проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия", - сообщили в ГИБДД по Москве.
В данный момент выясняются все детали произошедшего, ведется работа с водителем BMW.
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