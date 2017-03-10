В Бахрейне пропала уехавшая за «айфоном» модель из России

В Бахрейне пропала 21-летняя уроженка Екатеринбурга Мария Сазонова , уехавшая в арабское королевство, чтобы заработать на новый iPhone. Об этом сообщает Life.

По данным издания, в последний раз девушку видели неделю назад в аэропорту Бахрейна, с тех пор на связь она не выходила.

«В Бахрейн она поехала, чтобы заработать немного денег и купить новый iPhone. Сказала, что устроилась барменом. Когда я спрашивала, как там с работой, как к ней относятся, она говорила, что все хорошо. Мы общались каждый день», - рассказала Life мать девушки Ирина Сазонова . При этом знакомый Марии Сазоновой сообщил изданию, что она работала не барменом, а администратором в стриптиз-клубе.

Мать девушки уточнила, что ее дочь учится на социолога и «работает со школьных лет барменом». Также она «активно работает с московским модельным агентством».

Источник Life в полиции подтвердил информацию об исчезновении девушки и сообщил, что по факту случившегося сейчас проводится проверка.