В США трагически погиб российский программист

В США погиб российский программист Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски. Он умер от травм, полученных после прыжка с парашютом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника больницы Halifax Health во Флориде.

По словам собеседника агентства, Лихачев был доставлен в медицинское учреждение 10 февраля. Спустя неделю, 18 февраля, программист скончался.

Как заявил знакомый погибшего Александр, пожелавший не называть свою фамилию, Лихачев считал себя «белым хакером». Он разбирался с тем, как работают вирусные программы, но сам никогда не писал «ничего зловредного». Лихачев работал в области компьютерной безопасности, писал книги на компьютерную тематику. Своим хобби программист считал «преследование зловредности».

Представители компании Skydive DeLand, организовавшей прыжок, не ответили на просьбу агентства предоставить комментарий. В посольстве России заявили, что власти США не ставили российских дипломатов в известность о смерти российского гражданина.