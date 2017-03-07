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Поезд "разорвало" на части во время движения под Москвой

Поезд «разорвало» на части под Москвой
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В Ступинском районе Московской области поезд разорвало на две части во время движения. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник, связанный с железнодорожным транспортом. Инцидент, о котором идет речь, произошел 5 марта на перегоне Малино — Усады Большого кольца МЖД. По словам собеседника издания, машинист почувствовал «толчок внизу вагона», а затем «поезд вынужденно остановился». Авария привела к задержке движения на железной дороге.
Причиной случившегося источник назвал падение давления в тормозной магистрали. Из-за этого произошел разрыв сцепки между вагонами. Через час поезд отбуксировали на ближайшую станцию. Его осмотрят специалисты, которые должны выявить точную причину инцидента.
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