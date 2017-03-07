Поезд "разорвало" на части во время движения под Москвой

В Ступинском районе Московской области поезд разорвало на две части во время движения. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник, связанный с железнодорожным транспортом. Инцидент, о котором идет речь, произошел 5 марта на перегоне Малино — Усады Большого кольца МЖД. По словам собеседника издания, машинист почувствовал «толчок внизу вагона», а затем «поезд вынужденно остановился». Авария привела к задержке движения на железной дороге.

Причиной случившегося источник назвал падение давления в тормозной магистрали. Из-за этого произошел разрыв сцепки между вагонами. Через час поезд отбуксировали на ближайшую станцию. Его осмотрят специалисты, которые должны выявить точную причину инцидента.