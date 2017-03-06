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В Таиланде трагически погибла москвичка

В Таиланде трагически погибла москвичка
Фото:
В Паттайе москвичка Ольга Сикач разбилась насмерть, упав с балкона 27-этажа, сообщает ТАСС.
Последний раз женщину видели на балконе квартиры, где в воскресенье, 5 марта, была вечеринка. Затем ее тело обнаружили во дворе многоэтажного дома.
Обстоятельства ее гибели пока не известны. На данный момент сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения. Тело женщины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
В посольстве РФ в Таиланде сообщили, что официального уведомления о смерти Сикач пока не получали.
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Москва Происшествия
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