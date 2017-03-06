Болельщик «Спартака» погиб в Краснодаре

Пятого марта после футбольного матча между «Краснодаром» и «Спартаком» под колесами троллейбуса погиб болельщик. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на управление МВД России по Краснодарскому краю.

Фанат погиб неподалеку от краснодарского стадиона, на котором проходила игра. Сообщается, что погибший был болельщиком «Спартака», но в МВД пока не смогли подтвердить эту информацию. О том, что погибший был фанатом «красно-белых», также сообщает «Комсомольская правда в Краснодаре» . По данным газеты, в городе он находился с отцом и братом.

«Сообщение о ДТП поступило около 19:10. По предварительным данным, парень 1996 года рождения, переходя дорогу, не заметил троллейбус, двигавшийся со стороны улицы 40 лет Победы в сторону улицы Школьной, и попал под колеса общественного транспорта», - рассказали "Р-Спорту" в полиции. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Сотрудники МВД начали проверку по факту случившегося.

Встреча «Краснодара» и «Спартака» завершилась со счетом 2:2. О беспорядках после матча не сообщалось.