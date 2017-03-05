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В ОАЭ две стюардессы получили условные сроки за фото коллеги
Фото: pixabay.com
Два стюардессы одной из эмиратских авиакомпаний (название не сообщается) получили условные сроки по 6 месяцев каждая за то, что сделали фотографии спящего во время полёта коллеги без его ведома, сообщает издание Khaleej Times.
Суд признал женщин виновных в том, что они нарушили частную жизнь их коллеги и приговорил к полугоду заключения каждую. Однако апелляционный суд Абу-Даби заменил реальные сроки на условные.
Стюардессы во время рейса из Абу-Даби в Южную Африку сделали фото спящего коллеги и показали его руководству компании, после чего мужчина был уволен за неисполнение своих обязанностей. Мужчина же подал ответный иск о нарушении его частной жизни.
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