В Таиланде пропала молодая россиянка

В Таиланде пропала 23-летняя россиянка Валентина Новоженова. Находившаяся на отдыхе россиянка не вернулась в гостиницу спустя неделю после того, как срок ее оплаченного пребывания там закончился. Женщина пропала во время отдыха на острове Тао в таиландской провинции Сурат Тхани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В полицейское отделение острова обратилась администрация гостиницы, в которую Новоженова заехала 11 февраля. 16 февраля она должна была выписаться из отеля. Россиянка не появилась в гостинице и в течение недели после предполагаемого дня отъезда. В номере, где она проживала, были найдены ее личные вещи и паспорт.

Полиция, куда также обратился россиянин, проживающий на острове и представляющий интересы родственников пропавшей, ведет ее розыск.

Ранее СМИ сообщали о том, что две россиянки -- женщина с ребенком пропали во время отдыха в курортном городе Паттайя в Таиланде. Позже выяснилось, что они выехали из Паттайи на двухдневную экскурсию и все это время не выходили на связь с родными из-за того, что у женщины закончились деньги на мобильном телефоне.

Вчера также стало известно, что пропавший в Таиланде неподалёку от острова Пхукет россиянин нашёлся спустя сутки. Оказавшись в открытом море, подхваченный подводным течением россиянин держался за плавающий в воде буй, который на месте погружения устанавливают дайверы, что и спасло ему жизнь. Мужчине удалось продержаться до появления спасателей.