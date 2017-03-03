Одинокого японца задавило шестью тоннами порножурналов

В Японии одинокий мужчина скончался, оказавшись погребенным под шестью тоннами порножурналов. Об этом сообщает Daily Mail

Тело 50-летнего мужчины по имени Дзёдзи было найдено спустя полгода после смерти. Его обнаружил хозяин квартиры, который пришел узнать, почему мужчина перестал платить арендную плату. Сообщается также, что в прошлом погибший занимался сборкой автомобилей. На настоящий момент неизвестно, наступила ли смерть моментально или через некоторое время после того, как на мужчину обрушились тонны журналов.