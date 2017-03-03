Главное – не паниковать: Россиянин рассказал, как выжил в открытом море

Спасенный у берегов Пхукета в Таиланде россиянин Дмитрий Сомов заявил, что отмечает второй день рождения. Его слова передает РИА Новости

«Повезло маленько. Это, конечно, чистая удача, что мне удалось спастись. Говорят, единицы в такой ситуации выживают… Так что, сегодня – мой второй день рождения, 3 марта 2017 года», — заявил Сомов.

По словам мужчины, самое важное в критической ситуации было не поддаться панике.

«В какой-то момент я решил, что все, не выживу. Попрощался мысленно со всеми, вспомнил многое… Больше того вспомнил, что плохого сделал в жизни… Вот, думаю, прожил-то всего пятьдесят лет, считай… Пристегнулся к бую – я его сначала отстегнул, трос мне мешал немного, и просто за него руками держался, но тут подумал – если утону, не найдут, а буй всегда на воде держаться будет, так и меня найдут…», - добавил спасенный.

Под утро мужчина увидел рыболовное судно, стоящее на якоре. К нему Сомов плыл более трех часов. На судне уже знали о пропавшем россиянине, помогли ему забраться на борт и напоили чаем. 2 марта впервые о пропаже Дмитрия Сомова заявил капитан катера, на котором туристы отправились заниматься сноркелинг. Туристы не вернулись вовремя на базу, после чего капитал сообщил об их пропаже морской полиции. Военные моряки начали поисковую операцию, которая продолжалась всю ночь, однако не дала никаких результатов. Когда рыбаки сообщили по рации, что Дмитрий у них на борту, произошло недоразумение, так как полицейские передали в российское посольство, что найдено тело туриста. Однако позже стало известно, что мужчина остался жив и возвращается в Пхукет. По словам самого пропавшего, сильное течение унесло всех четверых туристов в разные стороны.