СМИ: рейс из Стокгольма задержали из-за россиянина, угнавшего самолет

Гражданин России, известный российским и шведским правоохранительным органам по угону самолета из России в 1993 году, стал причиной задержки рейса самолета авиакомпании Thai Airways в Таиланд в четверг вечером, сообщает шведская газета Aftonbladet.

Вылет самолета с 300 пассажирами на борту был задержан в стокгольмском аэропорту Арланда из-за сообщения, что в нем находится взрывное устройство. На осмотр авиалайнера ушел почти день, никаких опасных предметов там найдено не было.

Как поясняет издание, об угрозе взрыва сообщил 50-летний россиянин по телефону из аэропорта Амстердама.

"Моя цель заключается в том, чтобы меня задержали. Я делал то же самое много раз раньше", — сказал Aftonbladet мужчина.

Ни власти Швеции, ни власти Нидерландов не подтвердили изданию эти данные о мужчине. Известно лишь, что полиция пока никого не задержала, и, по словам неназванных источников издания, об угрозе действительно стало известно после телефонного звонка из амстердамского аэропорта Схипхол.

Впервые о россиянине стало известно в связи с захватом в феврале 1993 года российского самолета, совершавшего рейс внутренних авиалиний из Тюмени в Санкт-Петербург. Мужчина заставил тогда экипаж изменить курс и лететь в Нью-Йорк. Однако история завершилась посадкой в Стокгольме. Угонщик сдался шведским властям и попросил убежища в стране для себя и семьи. Однако их всех выслали впоследствии обратно в Россию. В ноябре 1993 года суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за угон самолета.

Мужчина вновь напомнил о себе в апреле 2014 года, когда самолет авиакомпании Norwegian, совершавший рейс из Копенгагена в Осло, вынужден был из-за угрозы взрыва совершить посадку в аэропорту шведского города Гетеборг. На борту Boeing 737 находились 96 пассажиров, а источником угрозы тогда стал уже известный шведским властям россиянин. Мужчину осудили тогда за преступление. Вновь он оказался перед шведским судом в 2015 году в связи с еще одной угрозой только в отношении самолета авиакомпании SAS.

Как сообщает Aftonbladet, угрозу таиландского самолета мужчина называет своей акцией протеста против шведских властей, которые не слышат его и не отвечают на его письмо. Он, в частности, хочет, чтобы власти извинились перед ним за то, что его продержали в шведской тюрьме на два месяца дольше срока, установленного судом в Швеции после одного из последних его "воздушных" преступлений. "Власти должны отвечать", приводит издание слова мужчины.