Россиянина с самодельным взрывным устройством задержали в аэропорту Египта

Гражданин России был задержан в аэропорту Борг эль-Араб в Александрии из-за самодельного взрывного устройства, передает "Аль-Масри Аль-Яум".

Сообщается, что руководство аэропорта приняло решение вызвать группу саперов для проверки багажа, после того, как обратило внимание на подозрительный предмет на рентгене.

Россиянин планировал пронести данное взрывное устройство на борт самолета Turkish Airlines, направлявшегося в Стамбул.