Семьям погибших во Львовской области шахтеров выплатят по $18,5 тыс.

Правительство Украины выплатит компенсации в размере 500 тыс. гривен (около $18,45 тыс. по текущему курсу) семьям горняков, которые погибли во время взрыва на шахте "Степная" во Львовской области. Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Владимир Гройсман во время поездки на место происшествия.

"Семьям погибших выплатят по 500 тыс. гривен компенсаций", - цитирует премьера украинское агентство УНН.

Глава правительства, а также министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик встретились с горняками и обсудили обстоятельства происшествия.

Авария на шахте "Степная" компании "Львовуголь", расположенной в селе Глухов Сокальского района, произошла в четверг в 13:46 мск. В результате взрыва метана обрушилась порода. По официальным данным погибли восемь человек, еще 14 травмированы. Всего в момент аварии на шахте находились 172 горняка.