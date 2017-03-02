"Никаких гонок не было". Кокорин прокомментировал дорожный скандал

Футболист петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин опроверг информацию о «гонках» на Bentley, заявив, что он всего лишь «зацепил встречную полосу». Об этом сообщает Life

«Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо, хоть не написали, что пьяный был», - сказал Кокорин.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники ГИБДД остановили Кокорина за выезд на встречную полосу на Страстном бульваре, а затем составили на него протокол. Сообщалось, что футболист не согласился с этим и потребовал пересмотра решения инспектора.

Позже агент Кокорина Кирилл Логинов заявил, что инспекторы ДПС 25 февраля составили на футболиста административный протокол из-за того, что он заехал колесом на полосу дорожной разметки на Малой Дмитровке. За это нарушение предусмотрен штраф или лишение прав. Агент подчеркнул, что это «обычная житейская история», а по встречной полосе «ночью никто не гонял», вопреки сообщениям СМИ.

В футбольном клубе «Зенит» отказались комментировать дорожный инцидент, потому что случившееся «находится в юридической плоскости». Представители клуба отметили, что инцидент произошел 25 февраля, когда у команды был выходной, а Кокорин находился в Москве. В «Зените» также отметили, что «бульварная пресса» исказила и преувеличила детали случившегося.