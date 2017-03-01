Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости

Судя по всему, Николай Караченцов , который снова попал в ДТП, да еще практически в тот же день, что и 12 лет назад – это не случайность. Причина того, что с Караченцовым случаются такие происшествия, скрыта в негативном энергетическом воздействии, которое имело место много лет назад.

"По этой же причине актер попал и в первую аварию, от последствий которой так до конца и не оправился. Я вижу, что такого рода воздействие на судьбу Николая было оказано со стороны женщины на почве ревности. В молодости Караченцов пользовался большим успехом у дам и не все из них готовы были спокойно принять расставание с ним, а кто-то и вовсе решился на проклятие или порчу. Влияние на судьбу такого сильного негативного воздействия до сих пор не дает покоя актеру", – уверена ясновидящая Галина Янко.

Тем не менее, дальнейшая судьба Николая сложится хорошо и все благодаря его жене, уверена гадалка. "Людмила является для него настоящим ангелом-хранителем и если бы не она, возможно, актер и не перенес бы той страшной аварии. Ее молитвы и любовь не дают страшным событиям случиться в жизни Николая. Именно поэтому в недавнем ДТП никто из их семьи сильно не пострадал. Я вижу, что пока она рядом с Николаем, он будет идти на поправку. Однако, с автомобилями впредь стоит быть осторожнее и по возможности вовсе избегать долгих поездок", – добавила она.

Как писали ранее Dni.ru, автомобильная авария случилась вечером 27 февраля в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился Николай Караченцов, с грузовой "Газелью". Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу, откуда впоследствии переведен в НИИ имени Склифосовского.

В свою очередь, катастрофа, навсегда изменившая жизнь Николая Караченцова, произошла 28 февраля 2005 года. Прославленный артист не справился с управлением автомобилем при попытке резко затормозить перед железнодорожным переездом. Машину занесло, и она ударилась о фонарный столб. По официальной версии, он был взволнован новостью о смерти тещи. Сев за руль, актер не пристегнулся и сильно превысил допустимую скорость.

В результате аварии Караченцов получил тяжелую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и сломал три ребра. Он находился в тяжелейшем состоянии, впал в кому. Врачам пришлось потрудиться, чтобы спасти любимца публики. После этого начался долгий процесс реабилитации, который до сих пор не завершен.