Во Вьетнаме на заводе Samsung произошла массовая драка

Массовая драка произошла на заводе Samsung Display на севере Вьетнама, сообщает местная газета VnExpress.

Инцидент произошел в провинции Бакнинь на заводе Samsung Display. Как сообщает газета со ссылкой на очевидца, причиной конфликта стала стычка между одним из сотрудников и охранниками завода. Из-за конфликта на заводе начались беспорядки с участием нескольких сотен рабочих.

"Охранники затолкнули его в свое помещение и там началась драка. Многие другие сотрудники разозлились и погнались за охранниками", — приводит газета слова одного из очевидцев. Причины конфликта пока неизвестны.

По данным газеты, спустя пару часов полиция вывела всех сотрудников из здания, но на месте остались более 10 полицейских для предотвращения возможного возобновления конфликта.

Представители вьетнамского подразделения корпорации Samsung заявили, что никакого конфликта между компанией и работниками из Вьетнама не было.

"Это было совершеннейшее недоразумение между охранниками и строительными рабочими из-за того, что проверка безопасности на стройплощадке заняла больше времени, чем ожидалось", — заявил газете источник. По его словам, один из охранников пострадал, все сотрудники завода в порядке.