СК связал обыск у журналистки Световой с «делом ЮКОСа»

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у правозащитницы Зои Световой в рамках уголовного дела ЮКОСа . Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ее слова передает ТАСС

«В рамках уголовного дела следствием были получены сведения о хранении у Зои Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Российскую Федерацию и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных М. Ходорковским и его соучастниками. В связи с этим сегодня следователи проводят обыск по месту жительства Зои Световой. Указанное следственное действие проводится в строгом соответствии с нормами УПК РФ на основании судебного решения», - заявила Петренко.

Петренко добавила, что обыск не связан с правозащитной деятельностью Световой. Обыск в квартире активистки начался 28 февраля в 11:00 по московскому времени. Так называемое основное дело ЮКОСа было возбуждено 20 июня 2003 года. По версии следствия, из похищенных средств финансируются различные организации и индивидуальные предприниматели.