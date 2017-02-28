Вооруженные люди захватили «Донбасс Арену»

Распределительный центр гуманитарного штаба украинского миллиардера Рината Ахметова на на "Донбасс Арене" был заблокирован вооруженными людьми, сообщается на сайте штаба.

«Вооруженные люди заблокировали распределительный центр на "Донбасс Арене" и пункты выдачи гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории. У гуманитарного штаба нет достоверной информации о причинах таких действий. Помещения, инвентарь и вся гуманитарная помощь штаба заблокированы, и волонтеры штаба не имеют к ним доступа», — указано в сообщении организации.

Штаб готов возобновить работу сразу, как будут разблокированы распределительный центр и пункты выдачи.

Штаб Ахметова «Поможем» с 2014 года выдает жителям ДНР и ЛНР (пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми) продуктовые наборы.