Звезду «Белого солнца пустыни» обманул мошенник

По данным собеседника телеканала, 22 февраля 89-летней артистке позвонил мужчина, который представился главврачом поликлиники. Этот человек сказал Куркиной, что она смертельно больна. Он утверждал, что в ее возрасте делать операцию опасно, поэтому ей нужно купить лекарства на 680 тысяч рублей. Через час после звонка злоумышленник приехал к актрисе и передал ей сверток, заявив, что там находятся лекарства.

У Куркиной не оказалось необходимой суммы, и она передала мужчине 45 тысяч рублей. Мошенник забрал деньги и ушел. По данным РЕН ТВ, позже по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители объявили злоумышленника в розыск.

В 2014 году Куркина уже становилось жертвой аферистов. Тогда она отдала им около 1,5 миллиона рублей.

Раиса Куркина - заслуженная артистка РСФСР. Она снялась более чем в 60 фильмах. Помимо «Белого солнца пустыни», Куркина играла в «Звезде пленительного счастья», «Афоне», «Мимино» и «Белорусском вокзале».