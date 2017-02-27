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Новые наказания постигли "мажорку" Мару Багдасарян
Фото: VK
27 февраля в судебном участке рассматривались 8 административных материалов в отношении скандально известной гонщицы Мары Багсдарян.
Сама она на заседание суда не явилась, предоставив ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие.
По результатам заседания ей были вынесены восемь новых штрафов на сумму 17 тысяч рублей. За 7 судебных заседаний мажорке общая сумма штрафов составила 128 тысяч рублей.
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