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Новые наказания постигли "мажорку" Мару Багдасарян

Суд назначил новые штрафы Маре Багдасарян
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27 февраля в судебном участке рассматривались 8 административных материалов в отношении скандально известной гонщицы Мары Багсдарян.
Сама она на заседание суда не явилась, предоставив ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие.
По результатам заседания ей были вынесены восемь новых штрафов на сумму 17 тысяч рублей. За 7 судебных заседаний мажорке общая сумма штрафов составила 128 тысяч рублей.
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