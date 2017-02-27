Новые наказания постигли "мажорку" Мару Багдасарян

27 февраля в судебном участке рассматривались 8 административных материалов в отношении скандально известной гонщицы Мары Багсдарян.

Сама она на заседание суда не явилась, предоставив ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие.

По результатам заседания ей были вынесены восемь новых штрафов на сумму 17 тысяч рублей. За 7 судебных заседаний мажорке общая сумма штрафов составила 128 тысяч рублей.