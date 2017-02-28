Началось рассмотрение первого дела о гибели детей на Сямозере

В Карелии начался суд по делу фельдшера скорой помощи Ирины Щербаковой , которая не уведомила спасателей о звонке детей, тонувших на Сямозере. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Фельдшеру предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц). По данным следователей, 18 июня прошлого года на пульт станции скорой помощи ГУБЗ «Суоярвская ЦРБ» поступил звонок от 12-летнего ребенка, находившегося в акватории Сямозера. На изъятой правоохранителями аудиозаписи «отчетливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи». Однако «на другом конце провода в грубой форме женщина перебивает собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции».

В СК отметили, что этот телефонный разговор «не поддается никакой логике». Следователи установили, что фельдшер бросила трубку, «оборвав надежду ребят на спасение». В это время в радиусе 100 километров находилось одно из подразделений спасательной службы, которое имело все технические возможности, чтобы спасти детей, отмечает СК. Правоохранители пришли к выводу, что операция по спасению детей могла начаться на 18 часов раньше, если бы спасатели вовремя получили сигнал.

«В то время, как ребята ждали помощи, Щербакова, получившая звонок от девочки, не только не уведомила иные экстренные службы, но и скрыла сам факт поступления сигнала, не доложила о нем даже руководителю и вообще не отразила в журнале регистрации вызовов. <…> До сих пор обвиняемая признает вину лишь частично, считая произошедшее ошибкой», - подчеркнули в СК.