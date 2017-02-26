СМИ: арестованные за госизмену офицеры ФСБ занимались псевдо-вербовками

Экс-сотрудники ФСБ , арестованные по делу о госизмене, вели двойную игру, маскируя свои контакты с иностранцами псевдо-вербовочной деятельностью, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, "фигуранты прикрывали свои непозволительные контакты с представителями иностранных спецслужб, выдавая их за вербовочную работу".

Источник также рассказал, что фигуранты несколько лет были под негласным наблюдением. Поэтому их измена была выявлена и доказана.

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Сообщается, что по делу о госизмене арестованы четыре человека. По неподтвержденным данным, обвинение предъявлено двум сотрудникам ФСБ, менеджеру "Лаборатории Касперского" и некоему Георгию Фомченкову.

В чем именно проявлялся интерес экс-сотрудников ФСБ в связях с иностранными спецслужбами, не сообщается.