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В Германии водитель въехал в толпу людей
Фото: кадр видео
В СМИ появилась информация, что в Германии водитель въехал в пешеходов в Гейдельберге, а затем попытался сбежать.
Video of suspect being shot in #Heidelbergpic.twitter.com/peFyGvfwOp— Old Holborn✘ (@Holbornlolz) 25 февраля 2017 г.
По информации местной полиции, мужчина был вооружен ножом. Стражи порядка остановили злоумышленника и выстрелили в него.
Водитель получил серьезное ранение и был доставлен в больницу. Пострадали трое пешеходов, один из них серьезно. Мотивы преступления пока неизвестны.
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