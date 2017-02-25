В Германии водитель въехал в толпу людей

В СМИ появилась информация, что в Германии водитель въехал в пешеходов в Гейдельберге, а затем попытался сбежать.

По информации местной полиции, мужчина был вооружен ножом. Стражи порядка остановили злоумышленника и выстрелили в него.

Водитель получил серьезное ранение и был доставлен в больницу. Пострадали трое пешеходов, один из них серьезно. Мотивы преступления пока неизвестны.