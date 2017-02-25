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В Германии водитель въехал в толпу людей

В Германии водитель въехал в толпу людей
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В СМИ появилась информация, что в Германии водитель въехал в пешеходов в Гейдельберге, а затем попытался сбежать.
По информации местной полиции, мужчина был вооружен ножом. Стражи порядка остановили злоумышленника и выстрелили в него.
Водитель получил серьезное ранение и был доставлен в больницу. Пострадали трое пешеходов, один из них серьезно. Мотивы преступления пока неизвестны.
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