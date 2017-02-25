Глыба льда разбила автомобиль подольского Леонардо Ди Каприо

Ледяная глыба, упавшая с крыши, разбила автомобиль российскому двойнику Леонардо Ди Каприо Роману Бурцеву . Роман живет в Подольске, он припарковал свою машину во дворе дома. Об этом сообщил телеканал «360».

«Машина стояла около дома, один кусок льда повредил лобовое стекло, оригинальное стоит в районе 12 тысяч рублей, и вот разбита стеклянная крышка люка — она стоит в районе 75 тысяч новая, оригинал! Осколки от попадания до сих пор не могу собрать!» — пожаловался Роман.

Плохо очищенная крыша дома принесла звездному двойнику убыток в 100 тысяч рублей.