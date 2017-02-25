В Москве нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

Правоохранители в субботу обнаружили в квартире в Москве тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями, рядом с ними лежали карабин и пистолет, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова

"Вечером 25 февраля в квартире одного из жилых домов по улице Просторная города Москвы были обнаружены тела мужчины 1984 года рождения и женщины на вид 30-35 лет с огнестрельными ранениями. От полученных повреждений потерпевшие скончались… Рядом с телами потерпевших обнаружены охотничий нарезной карабин и травматический пистолет", — сказала она.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Начата доследственная проверка.