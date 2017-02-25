Украинский депутат-радикал разбился насмерть

Депутат украинской Радикальной партии Сергей Лященко погиб в аварии под Днепропетровском. Об этом сообщается на странице фракции в Facebook. Лященко входил в Днепропетровский областной совет.

Авария произошла в ночь на 24 февраля. Лященко находился на пассажирском сидении автомобиля Mazda 6, который въехал в ограждение. Депутат погиб на месте, тогда как водителя госпитализировали. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

На снимках, опубликованных местной полицией, видно, что у транспортного средства пострадала правая половина.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Водителю предстоит пройти экспертизу, которая выявит наличие алкоголя и наркотиков в его крови.