При жесткой посадке самолета под Калугой пострадали два человека

В результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Калужской области пострадали два человека. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел в четверг, 23 февраля, около 15:00. Двухместный легкомоторный самолет NG-4, принадлежащий одному из региональных аэроклубов, совершил жесткую посадку близ населенного пункта Хатенки Козельского района.

На борту воздушного судна находились двое членов организации, 1961 и 1966 годов рождения, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в лечебное учреждение Калуги.

Организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС России, на место были направлены пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы и работники скорой медицинской помощи.