Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В здание в центре Москвы ворвался вооружённый пистолетом мужчина
В здание йога-центра в Москве ворвался вооруженный мужчина. Он угрожает расстрелять заложников. Об этом сообщает LIFE.
Инцидент произошел на Арбате. По словам очевидцев, мужчина одет в черную одежду и держит в руках пистолет. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, в захваченном здании находится салон телеведущей Ксении Бородиной.
Оставить комментарий