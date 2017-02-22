Возбуждение уголовного дела против Багдасарян признано законным

Столичная прокуратура признала, что уголовное дело в отношении московской стритрейсерши Мары Багдасарян за подделку документов возбуждено законно и обоснованно, сообщается на официальном сайте ведомства

Отмечается, что гонщица незаконно приобрела справку о нетрудоспособности во время прохождения административного наказания.

«Этот больничный, выданный на ее имя врачом одной из столичных поликлиник, она 8 февраля 2017 года предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского ОСП УФССП России по Москве и работнику ГБУ «Жилищник района Сокол» г. Москвы в целях уклонения от возложенной на нее работы по уборке придомовой территории», - указано в сообщении прокуратуры

Ранее сообщалось, что ФССП подозревают Багдасарян в подделке документов для оправдания прогула. Отмечалось, что против гонщицы может быть возбуждено уголовное дело.

В декабре 2016 года суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Багдасарян. Он назначил девушке 595 часов обязательных работ, а также штрафы за неоплаченные ранее штрафы.

В январе этого года суд вновь отправил ее под административный арест за прогулы обязательных работ.