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В Москве перекрыт участок Садового кольца

В среду, 22 февраля, в Москве из-за прорыва трубы более часа ограничено движение на Садовом кольце, сообщает «Интерфакс».
Авария произошла в районе станции метро «Добрынинская».
Как рассказал агентству источник в экстренных службах города, у Добрынинского путепровода прорвало трубу холодного водоснабжения.
Из-за затопления Добрынинского тоннеля движение ограничено в обе стороны, отметили в столичной Госавтоинспекции.
Видео Происшествия
ГИБДД
Андрей Филин
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