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В Москве перекрыт участок Садового кольца
В среду, 22 февраля, в Москве из-за прорыва трубы более часа ограничено движение на Садовом кольце, сообщает «Интерфакс».
Авария произошла в районе станции метро «Добрынинская».
Молния! Садовое кольцо перекрыто. Тоннель на Серпуховской затоплен. Плавает несколько машин и дпсников. pic.twitter.com/xnVlNKJhLr— Андрей Филин (@Barsyaka1) 22 февраля 2017 г.
Как рассказал агентству источник в экстренных службах города, у Добрынинского путепровода прорвало трубу холодного водоснабжения.
Из-за затопления Добрынинского тоннеля движение ограничено в обе стороны, отметили в столичной Госавтоинспекции.
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