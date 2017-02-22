Грабитель вынес из московской квартиры 1500 пар носков

В столичном районе Выхино грабитель забрал из квартиры 1500 пар носков, угрожая насилием их хозяину. Об этом сообщает Life.

Потерпевший по имени Абдрыкадыр Ж. рассказал изданию, что некий мужчина незаконно проник в его квартиру и начал угрожать ему расправой. Затем он отобрал принадлежащую Абдрыкадыру сумку. По данным Life, грабитель думал, что там спрятаны деньги, но в сумке оказались 1500 пар носков.

Полиция уже установила личность предполагаемого преступника. Мужчина полностью признал свою вину. Были ли он задержан, не уточняется.

В Москве нередко происходят масштабные кражи и ограбления. Например, в ноябре прошлого года вор в одиночку украл икру на 40 миллионов рублей со столичного склада. Мужчина проник в помещение через выпиленное в стене отверстие. Задержать по горячим следам его не удалось. В том же месяце с другого московского склада украли куриные тушки на 260 тысяч рублей, вора в скором времени удалось задержать.